Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe'den flaş tepki: 'Tarihe geçecek bir tiyatro'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray karşılaşmasının ardından çok sert bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 22:48
Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe'den flaş tepki: 'Tarihe geçecek bir tiyatro'
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray karşılaşmasının ardından bir açıklama yaptı.

Fethi Pekin, açıklamasında, "Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro" ifadelerini kullandı.

Fethi Pekin'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen. Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı… Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!"


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