Nihat Kahveci'den serzeniş: 'Montella da Semih Kılıçsoy'u hiç tutmuyormuş'

Yayınlanma: 12.10.2024 - 09:26

Güncelleme: 12.10.2024 - 09:36

Nihat Kahveci, milli takımın sahasında Karadağ'ı 1-0 yendiği maçı Kontraspor'da yorumladı.

"KEŞKE 3-0, 4-0 DİYEBİLSEYDİK"

Milli takımın maça iyi başladığını ve iyi bitirdiğini belirten Nihat Kahveci, "Eksik olan gollerdi. Keşke 3-0, 4-0 diyebilseydik. Şahsen ben mutluyum" dedi.

"CENGAVER GİBİ OYNADILAR"

Stoperler Abdülkerim Bardakcı ve Merih Demiral'ı öven Kahveci, "Cengaver gibi oynadılar. Abdülkerim oyun kurulumunda inanılmaz paslar attı" şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Maçta kaleci Uğurcan Çakır'a çok fazla iş düşmediğini dile getiren ünlü yorumcu, Arda Güler için ise "Daha fazlasını beklerdim ama sarı karttan sonra tedirginlik başladı. Zemin de ağırdı" ifadelerini kullandı.

ZEMİN ELEŞTİRİSİ

Zeminle ilgili eleştirilerini sürdüren Nihat Kahveci, "Ama stadyumdaki atmosfer muhteşemdi. Samsunspor'un bu zeminde bu kadar puan toplaması başarı. Tebrik ediyorum" sözlerini sarf etti.

Karadağ adına maçın en etkili ismin Driton Camaj olduğunu aktaran Kahveci, "Prosinecki hocama da teşekkür ediyorum onu oyundan aldı. Camaj çıktıktan sonra çok etkili gelemediler" dedi.

BERTUĞ YILDIRIM VE BARIŞ ALPER

Bertuğ Yıldırım'ın performansını hayal kırıklığı olarak niteleyen Kahveci, Barış Alper Yılmaz'ın da iyi oynamadığını söyledi.

"Cenk Tosun ve Umut Nayir gibi oyuncular tercih edilebilirdi" diyen Nihat Kahveci, Kenan Yıldız'ın sonradan girdiği maçlarda daha etkili olduğunu belirtti.

KENAN YILDIZ İDDİASI

Kahveci, Montella'nın İzlanda maçında Kenan Yıldız'ı ilk 11'de sahaya sürebileceğini dile getirdi.

SEMİH KILIÇSOY SERZENİŞİ

Öte yandan Nihat Kahveci, Karadağ maçında da süre alamayan Semih Kılıçsoy'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"MONTELLA DA SEMİH KILIÇSOY'U HİÇ TUTMUYORMUŞ"

Montella'nın Semih Kılıçsoy'a süre vermemesini eleştiren Kahveci, "Montella da Semih Kılıçsoy'u hiç tutmuyormuş. Oyuna bile almadı. Şöyle de yapabilirdi; siz ortalığı yıktınız ama bakın ben oynatıyorum da diyebilirdi. Ben Semih'e üzülüyorum" ifadelerini kullandı.