Nihat Kahveci'den Fenerbahçe iddiası: 'Ligin en kötü...'
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Kahveci, Fenerbahçe'nin ligin en kötü oynayan takımı olduğunu iddia etti.
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor'u 2-0'la geçtiği karşılaşmayı Kontraspor'da değerlendirdi.
SZYMANSKI'NİN POZİSYONU
Sebastian Szymanski'nin kötü performansı ve maçın başında kaçırdığı gole değinen Nihat Kahveci, "Topa vurmayı bilen bir futbolcunun, boş kalaye olan bir pozisyonu kaçırma ihtimali var mı ya? Yerde kafayla bile atman lazım" dedi.
İSMAİL YÜKSEK YORUMU
İsmail Yüksek'in son iki maçtır kötü oynadığını aktaran Kahveci, "Adın Szymanski olsa değiştirmez Mourinho seni. Sezon sonuna kadar oynarsın. Mourinho, Szymanski konusunda inatçı" şeklinde konuştu.
"ANTALYASPOR'U İSMAİL KARTAL'LA DA YENERSİN"
Fenerbahçe'nin Mourinho sonrası geri gittiğini söyleyen ünlü yorumcu, "Fenerbahçe'nin bu kadar kötü oynamaya hakkı yok. Sen, Antalya'yı zaten yenersin. Erol Bulut'la git yenersin, Cocu'yla git yenersin, İsmail Kartal ile yenersin ama sen ne oynuyorsun Mourinho ile?" ifadelerini kullandı.
TADIC ELEŞTİRİSİ
Öte yandan Nihat Kahveci, klas bir gol atmasına karşın Dusan Tadic'in performansını beğenmediğini dile getirdi.
AMRABAT SÖZLERİ
Eski futbolcu, Sofyan Amrabat'ın 6 numara değil, stoperlerin arasında libero oynadığını aktardı.
FENERBAHÇE İDDİASI
Jose Mourinho eleştirisini sürdüren Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin ligin en kötü oynayan takımlarından biri olduğunu iddia etti.
"SORUMLUSU MOURINHO"
Edin Dzeko, Dusan Tadic ve İsmail Yüksek'in geçen sezona göre düşüşte olduğunu belirten Kahveci, "Bunun sorumlusu Mourinho'dur" dedi.
Öte yandan Nihat Kahveci, Edin Dzeko'ya yapılan müdahalenin penaltı olduğunu savundu ve "VAR yüzde 100 kanıt istiyor değil mi? Dzeko'nun pozisyonunda kanıt var. VAR çağırmalıydı" diyerek sözlerini noktaladı.
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