Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza sert tepki: 'İlk uçakla yollasınlar'

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza sert tepki: 'İlk uçakla yollasınlar'

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2024 Pazar, 11:18
Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza sert tepki: 'İlk uçakla yollasınlar'

Nihat Kahveci, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçı Kontraspor'da yorumladı.

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza sert tepki: 'İlk uçakla yollasınlar'

"BÜYÜK ŞOK" 

3-0'dan sonra Galatasaray'ın rehavete girdiğini vurgulayan Nihat Kahveci, "Galatasaray taraftarının keyfini aldılar. Dakika 95; kaç tane yazı değişti, kaç tane kalem kırıldı. Büyük şok" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza sert tepki: 'İlk uçakla yollasınlar'

"KASIMPAŞA BUGÜN TARİH YAZDI" 

Kasımpaşa'nın 3-0'dan sonra düşmediğini dile getiren Kahveci, "Helal olsun, tebrik ediyorum. Maç 1-0'dan 1-1'e gelir, 2-0'dan 2-2'ye gelir, 2-0'dan 3-2 de olur ama 3-0'dan 3-3'e kolay kolay gelmez, o günde tarih yazılır. Kasımpaşa bugün tarih yazdı" dedi.

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza sert tepki: 'İlk uçakla yollasınlar'

OSIMHEN VURGUSU 

Victor Osimhen'ın aidiyet duygusunun üst seviye olduğunu belirten Nihat Kahveci, yıldız golcünün talihsiz bir sakatlık geçirdiğini kaydederek "Galatasaraylı taraftarların kalpleri ağrımıştır" şeklinde konuştu.

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza sert tepki: 'İlk uçakla yollasınlar'

"TORREIRA NEDEN GİRMEDİ" 

Okan Buruk'un oyuncu tercihlerini sadece Torreira özelinde eleştiren Kahveci, "Oyuna girenler formda oyunculardı. Okan Buruk'a "Neden oyuna aldın?" demem. Girdiler, performans veremediler ama "Torreira neden girmedi?" derim. Kasımpaşa ipleri eline aldığında Torreira sahada olmalıydı" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza sert tepki: 'İlk uçakla yollasınlar'

"JELERT'İ İLK UÇAKLA YOLLASINLAR" 

Elias Jelert'e ayrı parantez açan Nihat Kahveci, Danimarkalı futbolcu için sert ifadeler kullandı.

Jelert'in kötü bir futbolcu olduğunu savunan Kahveci, "Ben kolay kolay kimseye bunu demem ama Jelert'e şu an bilet baksınlar, ilk uçakla yollasınlar" dedi.

Jelert'in ayrılığının bir tane bile Galatasaraylı taraftarı üzmeyeceğini söyleyen ünlü yorumcu, "Gerçekten buranın oyuncusu değil, bu seviyenin oyuncusu değil, Galatasaray oyuncusu hiç değil" diyerek sözlerini noktaladı.

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