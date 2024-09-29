Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza sert tepki: 'İlk uçakla yollasınlar'

"JELERT'İ İLK UÇAKLA YOLLASINLAR"

Elias Jelert'e ayrı parantez açan Nihat Kahveci, Danimarkalı futbolcu için sert ifadeler kullandı.

Jelert'in kötü bir futbolcu olduğunu savunan Kahveci, "Ben kolay kolay kimseye bunu demem ama Jelert'e şu an bilet baksınlar, ilk uçakla yollasınlar" dedi.

Jelert'in ayrılığının bir tane bile Galatasaraylı taraftarı üzmeyeceğini söyleyen ünlü yorumcu, "Gerçekten buranın oyuncusu değil, bu seviyenin oyuncusu değil, Galatasaray oyuncusu hiç değil" diyerek sözlerini noktaladı.