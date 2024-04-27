Nihat Kahveci'den Süper Lig iddiası: 'Bence bir daha görmeyeceğiz'

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:40
Nihat Kahveci'den Süper Lig iddiası: 'Bence bir daha görmeyeceğiz'
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Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 3-0 yendiği mücadeleyi spor yorumcusu Nihat Kahveci, Nutspor YouTube kanalında değerlendirdi. 

Nihat Kahveci'nin Galatasaray'ın performansıyla ilgili dikkat çeken sözleri şöyle:

"Ne maç izledik, Premier Lig havasında git gelli. Galatasaray'ı tebrik ederim, Adana Demirspor'u da ekstra tebrik ederim. Ofansif, keyifli bir maç oynadığı için tebrik ediyorum. Kazanan Galatasaray istediğini aldı. Galatasaray taraftarı yarın akşam mutlu şekilde derbiyi izleyecek."

"İŞTE FUTBOL BU" 

"Kerem Demirbay, kötü gol atmıyor. O nasıl bir dönüş, o nasıl bir bitiricilik. Icardi, sahada olsun olmasın. Icardi gol atmadan maç bitmiyor. 

Galatasaray, bugün şampiyonluk tuşunu açtı demem, 15/15 yapan bir takım sezonun ilk maçından tuşu açmış. Bol pozisyon vardı, inanılmaz kurtarışlar vardı, tempo vardı, heyecan vardı. İşte bu ya, futbol bu."

"BENCE BİR DAHA GÖRMEYECEĞİZ" 

"Daha 4 tane maç var, alınacak 12 puan var. İçeride oynayacağı Fenerbahçe derbisi de var. Şuan 93 puanı var ya! Bunu söylemek dile kolay, sahanın içinde başarmak alkışlanır. Ben, Galatasaray'ı alkışlıyorum.

Böyle bir istatistiği bir daha Türkiye Süper Ligi'nde bence görmeyeceğiz arkadaşlar."


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