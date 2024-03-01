Nihat Kahveci'den eleştiri: 'İkisinin de pasaportlarını iptal ederim'

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e yenildiği karşılaşmayı değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:17
Nihat Kahveci'den eleştiri: 'İkisinin de pasaportlarını iptal ederim'
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Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ın sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak elendiği maçı değerlendirdi.

"NASIL GOL ATAMADI ŞAŞIRIYORUM" 

Galatasaray'ın son derece kötü bir performans ortaya koyduğunu aktaran Nihat Kahveci, "Bu kadro nasıl gol atamadı anlamıyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaraylı taraftarlardan şarkılar, tezahüratlar beklerken sadece ıslık çaldıkları bir atmosfer gördüğünü kaydeden Kahveci, maçın hakeminin iki taraf için de çok kötü olduğunu belirtti.

"ICARDI'YE NE KADAR İHTİYACI OLDUĞUNU GÖRDÜ" 

Öte yandan Nihat Kahveci, Galatasaray'ın omurgasını oluşturan futbolcuların Muslera, Davinson, Torreira ve Mertens olduğunu dile getirdi.

Mauro Icardi'ye dikkat çeken Kahveci, "Bugünkü performanslardan sonra Icardi'ye ne kadar ihtiyacı olduğunu tekrar gördü Okan hoca" ifadelerini kullandı.

"PASAPORTLARINI İPTAL EDERİM" 

Son olarak Tete ve Vinicius'a değinen Nihat Kahveci, "Ben böyle Brezilyalı futbolcu görmedim" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben Brezilya Futbol Federasyonu olsam Vinicius'un ve Tete'nin pasaportlarını iptal ederim."


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