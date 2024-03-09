Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza övgü: 'Sahada bir tane hızlı tren var'

Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:45

Güncelleme: 09.03.2024 - 09:45

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor zaferinin ardından müsabakayı Nutspor'da yorumladı.

Maçın temposuna vurgu yapan Nihat Kahveci, "Bir ara dedim İngiltere Premier Lig'inden maç mı izliyoruz. Ceza sahasından goller" ifadelerini kullandı.

Köhn'ün ofansif katkısına değinen Kahveci, "Köhn işin ofansif tarafında ayaklar tertemiz. Pamuk gibi ortalar kesiyor" şeklinde konuştu.

"SANA FUTBOLU BIRAKTIRMAZLAR"

Sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulan Dries Mertens'e övgüler yağdıran Nihat Kahveci, "Mertens, sana futbolu bıraktırmazlar" dedi.

"GALATASARAY'IN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİ"

8 golün atıldığı maçın en güzel golünü seçen Nihat Kahveci, tercihini Kerem Demirbay'ın ilk golünden yana kullandı.

Kerem Demirbay'ın Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biri olduğunu aktaran Kahveci, "Kerem Demirbay formayı bir aldı... Attığı goller, yaptığı asistler, oyun kurulumundaki önemi... Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biri" şeklinde konuştu.

"TOPLANAN PUAN İNANILMAZ"

Icardi'nin Kerem Demirbay'a yaptığı jeste değinen Nihat Kahveci, "Icardi'nin jesti çok güzel bir olay. Takımdaşlıktır bu. Takımın önemini de anlatıyor Icardi üzerinden" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin topladığı puanların inanılmaz olduğunu aktaran Nihat Kahveci, "Şu anki puanlarla normalde şampiyon olmuş takımlar var. Daha 9 hafta var. Toplanan puan inanılmaz" dedi.

"SAHADA BİR TANE HIZLI TREN VAR"

Son olarak Barış Alper Yılmaz'la ilgili konuşan Kahveci, "Sahada bir tane hızlı tren var, Barış Alper Yılmaz. Ligimizin üstünde bir atletizme sahip" sözlerini sarf etti.