Nihat Kahveci'den Montella'ya eleştiri: 'Mazereti bu olmamalıydı'

Yayınlanma: 23.03.2024 - 10:52

Güncelleme: 23.03.2024 - 10:52

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, NutSpor ekranlarında A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçı değerlendirdi.

Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilme kararını eleştiren Nihat Kahveci'nin yorumları şöyle:

"Milli Takım'dan bahsettiğimizde buraya performansıyla hak edenlerin gelmesi gerektiğini düşündüğümüz bir ortamda Montella hocanın, 'Daha 3 ay oldu. Bir sezonu doldurmadı' almama mazereti bu olmamalıydı.

Bir oyuncu 3 ayda 3 senelik iş yapar, 3 sene oynayan oyuncu 3 aylık işi yapamaz."

"BURAYI MERAK EDİYORUM"

"Semih, 3 ayda 9 gol atmış sadece ligde. Kupayla beraber 10 gol atmış. Hatta 2024 yılında Türk oyuncu olarak en çok gol atan oyuncunun '11' demiyorum bak; bu 27-28 kişi dimi, bunun içinde bana göre olmalıydı.

Hak ederek olmalıydı. Semih, Milan'da oynuyor 3 ayda 9 gol attı, oynamayacak mıydı? Atletico Madrid'de oynuyor, Barcelona'da oynuyor, İngiltere'de Aston Villa'da oynuyor mesela... Alınmayacak mıydı? Ben burayı merak ediyorum."

"SEMİH'İ TEBRİK EDİYORUM"

"Semih'i tebrik ediyorum Ümit Milli Takım'da çıktı golünü attı. Psikolojisi güçlüymüş."