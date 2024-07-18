Honda SH125i satışa sunuldu: Fotoğraflar paylaşıldı... PCX ve Forza arasında yeni model!
Honda'nın scooter segmentindeki motosiklet modeli SH125i, Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni modelin fiyatları açıklandı.
Honda'dan yapılan açıklamaya göre, markanın SH125i modeli gri, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 20 Temmuz'da 166 bin 500 liralık fiyatıyla bayilerdeki yerini alacak.
AKILLI ANAHTAR
Şehir içi mobilite ihtiyacına yönelik modelin start-stop özelliğine sahip motoru yakıt ekonomisiyle öne çıkıyor. Yeni modelin 28 litrelik geniş depolama alanı, USB girişi ve akıllı anahtar özellikleri de kullanıcılara kolaylık sağlıyor.
RAHAT VE KONFORLU BİR SÜRÜŞ
Honda SH125i'nin SH imzalı düz zemin tasarımı ve dik sürüş pozisyonu, günlük kullanımda ve şehir içi trafikte kolaylık ve geniş bir görüş açısı sağlıyor.
GENİŞ SELE
Sele üzerindeki geniş oturma alanıyla iki kişilik yolculuklar rahat hale geliyor.
LCD gösterge panelinin üzerinde akıllı anahtar, HSTC/ABS ve start-stop işlevi de dahil olmak üzere tüm bildirim ışıkları merkezi bir dijital hız/kilometre sayacının etrafında yer alırken, ekrandaki tüm işlevler sol gidondaki A/B düğmeleri üzerinden yönetiliyor.
Honda SH125i'nin akıllı anahtar özelliği kontak, yakıt deposu kapağı ve sele için sürekli olarak anahtarı takma veya çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
Akıllı anahtar, açma/kapama ve araç bulma fonksiyonlarına sahip iki işlev barındırırken, ayrıca selenin altında bir USB şarj noktası da bulunuyor.
DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ
Yeni Honda SH125i'nin EURO5+ uyumlu 125 cc hacimli, sıvı soğutmalı, dört supaplı geliştirilmiş Smart Power+ (eSP+) motoru, 6.500 d/d'de 12 Nm tork ve 8.250 d/d'de 9,6 kilovat maksimum güç üretirken, start-stop teknolojisinin de katkısıyla 2,2 lt/100km (WMTC normu) yakıt tüketimi değerine ulaşıyor.
Arka tekerlek tutuşunu sağlayan HSTC (Honda Seçilebilir Tork Kontrolü) ek sürüş güvenliği ve konfor sağlıyor.
Yeni Honda SH125i'nin daha verimli hale gelmesi için radyatör motorun iç kısmına yerleştiriliyor ve soğutma fanı kullanılıyor. Motosikletin çelik şasisi sayesinde 7 litrelik yakıt deposu, sürücünün ayak bölgesinin altına yerleştirilerek 10 litrelik bir alan kullanıma sunuluyor.
16 İNÇLİK JANTLAR
Honda SH125i modelinin hafif 16 inç alüminyum döküm jantları, farklı zemin koşullarında güvenli bir yol tutuşu sunuyor.
5 kademeli sertlik ayarı bulunan arka amortisörler ve teleskopik ön çatallar, dengeli bir sürüş sağlıyor.
HONDA MOTOSİKLET FİYATLARI
Honda'nın scooter segmentinin yeni üyesi SH125i modeli hem güvenli hem yakıt ekonomisine sahip olmasıyla dikkati çekerken, modelde ABS standart olarak sunuluyor.
Yeni model fiyatı ile Honda PCX ve Honda Forza arasında yer alıyor. Honda fiyat listesinde PCX 125 146 bin 750 TL, Forza 250 ise 243 bin 250 TL'ye yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Ulusal Kriminal Büro'nun Sarıgül incelemesi
- Büfeye verilen ceza belli oldu!
- 'Markette 30 lira Gelin tarladan 8 liraya alın'
- Cennete gidecek kadar iyi olan 4 burç
- Prof. Dr. Cem Say için karar
- Destici'den 'belgeli' yanıt
- Dilan Polat'a beraat, Engin Polat'a hapis istemi!
- 'Kriminal büro yaptığı incelemede...'
- En yapmacık kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- ‘Böcek yedirdiler, yüzümü tekmelediler’