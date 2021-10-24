Nihat Özdemir açıkladı! "Birkaç gün içerisinde açıklanacak"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu'nda başkan Serdar Tatlı'nın istifasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, Serdar Tatlı'nın istifası sonrası ortaya atılan iddialara son noktayı koydu.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve ekibi sürpriz bir şekilde istifa ettiğini açıkladı. Tatlı, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak maçların hakemlerini belirledikten sonra istifa kararı aldı. Tatlı'nın istifası kamuoyunda sürpriz etkisi yarattı.
Serdar Tatlı'nın istifasından hemen önce, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Metin Tokat da istifa etmişti. Serdar Tatlı'nın Metin Tokat'a ait boş istifa dilekçesini işleme koyması tepki toplamıştı. Tatlı da kısa bir süre sonra görevi bırakma kararı aldı.
FEDERASYON HENÜZ DUYURMADI
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve üyelerin istifasını henüz resmi olarak duyurmadı. Serdar Tatlı'nın bu kararı almadan önce yetkililere haber vermediği, herhangi bir görüşme olmadan bu kararı aldığı öğrenildi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Serdar Tatlı'nın istifasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, yeni MHK başkanının kim olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Milliyet'in haberine göre, Serdar Tatlı’nın istifası ile boşalan Merkez Hakem Kurulu başkanlığı için arayışlar sürerken, Futbol Federasyonu’nun kesinlikle yabancı bir MHK Başkanı düşünmediği, göreve gelecek ismin birkaç gün içerisinde açıklanacağı ortaya çıktı.
YABANCIDAN YANA DEĞİL
Yurt dışında bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kendilerinin hiçbir şekilde yabancı bir Merkez Hakem Kurulu başkanından yana olmadıklarını, gerekirse adı Avrupa’da kabul edilmiş bir eğitimcinin kurula yardımcı olabileceğini söyledi.
Özdemir bugün Türkiye’ye döneceğini, yönetimdeki arkadaşlarının da değişik alternatifler üzerinde çalıştığını dile getirerek, Kulüpler Birliği Vakfı’nın da görüşü alınarak birkaç gün içerisinde yeni kurulun açıklanacağını ifade etti.
Bilindiği gibi kamuoyunda İngiliz David Elleray ve İspanyol Manuel Enrique Mejuto Gonzalez isimleri, Merkez Hakem Kurulu için alternatif olarak gündeme gelmişti. Ancak bu resmi açıklama ile tüm tartışmalar son buldu.
TFF Başkanı Özdemir’in bu açıklamasından sonra, Ufuk Özerten, Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Abdurrahman Arıcı gibi gündemdeki isimlerin dışında, çok sürpriz birinin daha kurul için gündeme gelebileceği öğrenildi.
Federasyon başkanı ve kurmaylarının Serdar Tatlı’nın Merkez Hakem Kurulu başkanlığından istifasını "şok" ve "yakışıksız" olarak nitelendirirken, aradan üç gün geçmesine karşın bu kararın TFF internet sitesinde duyurulmaması da dikkat çekti. Aynı federasyon, boş dilekçesi işleme konan Metin Tokat ile ilgili istifayı anında ilan etmişti.
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