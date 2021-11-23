Galatasaray Stadyumu’nda vinç devrildi: 3 yaralı

Galatasaray NEF Stadyumu girişinde vinç devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı.

İHA
23 Kasım 2021 Salı, 13:36
Galatasaray Stadyumu’nda vinç devrildi: 3 yaralı
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Olay, Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde yaşandı. Stat girişinde çalışma yapan vinç, bir anda devrildi. Olayda vinç sepetinde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.


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