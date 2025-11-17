Nijerya cephesinden Osimhen'in sakatlığıyla ilgili açıklama!

Victor Osimhen, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın Demokratik Kongo ile kozlarını paylaştığı maçta sakatlık yaşadı.
Maçın ikinci yarısına çıkamayan Victor Osimhen, L'Equipe'in haberine göre soyunma odasında gözyaşları içinde gitti.
OSIMHEN'İN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Öte yandan Nijerya'nın penaltı atışları sonucu Demokratik Kongo'ya yenildiği ve Dünya Kupası hayallerini sonlandırdığı maç sonrası Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili açıklama geldi.
“BACAĞININ ARKASINDA RAHATSIZLIK HİSSETTİ”
Müsabakanın ardından konuyla ilgili konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı" ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen, eylül ayında Ruanda ile oynanan milli maçta da sakatlık yaşamıştı.