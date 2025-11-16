Cumhuriyet Gazetesi Logo
Osimhen, 'Afrika'da Yılın Futbolcusu' ödülünde finale yükseldi!

Osimhen, 'Afrika'da Yılın Futbolcusu' ödülünde finale yükseldi!

16.11.2025 21:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Osimhen, 'Afrika'da Yılın Futbolcusu' ödülünde finale yükseldi!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için PSG'den Achraf Hakimi ve Liverpool'dan Muhammed Salah ile birlikte finale kaldı.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı.

Finale kalan diğer futbolcular ise PSG'den Achraf Hakimi ve Liverpool'da Muhammed Salah oldu.

İşte yayınlanan liste:

Image

İlgili Konular: #afrika #victor osimhen #Yılın Futbolcusu Ödülü

İlgili Haberler

Merih Demiral'dan Osimhen itirafı! 'Bana çok sordular'
Merih Demiral'dan Osimhen itirafı! 'Bana çok sordular' Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'da kendisine çok sorulduğunu söyledi. Merih Demiral, sezon sonunda Al Ahli ile bitecek olan sözleşmesi hakkında da konuştu.
Nijerya'da Osimhen belirsizliği sona erdi!
Nijerya'da Osimhen belirsizliği sona erdi! Nijerya Milli Takımı, Victor Osimhen belirsizliğini yaptığı yeni kamp kadrosu paylaşımıyla bitirdi.
Victor Osimhen, Mario Lemina'yı üzdü: Nijerya finale çıktı!
Victor Osimhen, Mario Lemina'yı üzdü: Nijerya finale çıktı! Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı final maçında karşılaştığı Gabon'u 4-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.