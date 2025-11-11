Nijerya'da Osimhen belirsizliği sona erdi!

Nijerya taraftarları, milli takımlarının son kadro güncellemesini açıklamasının ardından yıldız forvet Victor Osimhen'in nerede olduğunu sorgulanmıştı.

Nijerya, sosyal medyada "kampta bulunan 21 oyuncu" listesini paylaştı, ancak taraftarlar aday kadroya çağrılan Osimhen'in adının olmadığını vurguladı.

OSIMHEN DAHİL EDİLDİ

Victor Osimhen'in listede isminin yazılı olmamasının ardından Nijerya Milli Takımı, ikinci bir kamp kadrosu paylaşımı yaparak yıldız golcüyü de kadroya ekledi.

NİJERYA'NIN UMUDU OLDU

Galatasaray'ın forveti, Ekim ayında Benin'i 4-0 yendikleri kritik maçta hat-trick yaparak 'Süper Kartallar'ın Dünya Kupası umutlarını korumasında büyük rol oynadı.

Bu sonuç, Nijerya'nın Benin'i geçerek grup birincisi Güney Afrika'nın ardından play-off'a kalmasını sağladı ve şimdi yarı finalde Gabon ile karşılaşacaklar, ardından da Kamerun veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile final maçına çıkacaklar.

Bu dört takımlı mini elemenin galibi, gelecek yılki Dünya Kupası'na katılacak son iki takımı belirleyecek konfederasyonlar arası play-off'a katılmaya hak kazanacak.