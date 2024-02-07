Nijerya - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nijerya, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Güney Afrika ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
José Peseiro yönetimindeki Nijerya, yarı finalde Hugo Broos'un ekibi Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.
NİJERYA - GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Bouaké Barış Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
NİJERYA - GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Nijerya, bir önceki turda Angola'yı 1-0 mağlup etmişti.
Güney Afrika ise Yeşil Burun Adaları'nı penaltılarda 2-1'lik skorla saf dışı bırakmıştı.
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