Nijerya - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nijerya, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Güney Afrika ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 13:22
Nijerya - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

José Peseiro yönetimindeki Nijerya, yarı finalde Hugo Broos'un ekibi Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.

NİJERYA - GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bouaké Barış Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

NİJERYA - GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Nijerya, bir önceki turda Angola'yı 1-0 mağlup etmişti.

Güney Afrika ise Yeşil Burun Adaları'nı penaltılarda 2-1'lik skorla saf dışı bırakmıştı.


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