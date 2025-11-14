Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nijerya'nın Dünya Kupası yolunda rakibi Demokratik Kongo oldu!

14.11.2025 12:04:00
AA
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın rakibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.

Fas'ın başkenti Rabat'taki El Barid Stadı'nda oynanan Afrika elemeleri play-off yarı finalinde Kamerun ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı.

Mücadelenin 90+2. dakikasında Chancel Mbemba'nın attığı golle 1-0 galip gelen Demokratik Kongo Cumhuriyeti, play-off finaline yükseldi.

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, müsabakada Kamerun'un kalesini korudu.

Bu sonuçla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, play-off finalinde Nijerya ile eşleşti. İki takım arasındaki final maçı, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.

Galip gelen takım, Dünya Kupası'na katılabilmek için kıtalar arası play-off bileti alacak.

