Cumhuriyet Gazetesi Logo
Victor Osimhen, Mario Lemina'yı üzdü: Nijerya finale çıktı!

Victor Osimhen, Mario Lemina'yı üzdü: Nijerya finale çıktı!

13.11.2025 22:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Victor Osimhen, Mario Lemina'yı üzdü: Nijerya finale çıktı!

Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı final maçında karşılaştığı Gabon'u 4-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı final maçında Nijerya ile Gabon, karşı karşıya geldi.

Stade Prince Moulay El Hassan Stadyumu'nda oynanan mücadelede normal süre 1-1 berabere sona erdi. Uzatmalarda skoru 4-1'e getiren Nijerya, adını finale yazdırdı.

Karşılaşmada Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Akor Adams, 97. dakikada Ejuke ve 102. ile 110. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Gabon'un tek golü ise 89. dakikada Mario Lemina'dan geldi.

NİJERYA FİNALE ÇIKTI

Wilfred Ndidi, Nijerya'nın 97. dakikada attığı golün asistini yaptı.

Nijerya'da Victor Osimhen ilk 11'de çıktığı karşılaşmada 117 dakika sahada kaldı. Wilfred Ndidi ise mücadeleyi tamamladı; Gabon'da ise Mario Lemina, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 120 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Nijerya, adını final maçına yazdırdı. Nijerya finalde Kamerun - Kongo karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak. Kazanan takım Dünya Kupası biletinin sahibi olacak.

İlgili Konular: #Nijerya #victor osimhen #gabon

İlgili Haberler

Sporting bonservisini belirledi... Galatasaray'dan Ousmane Diomande'ye yakın takip!
Sporting bonservisini belirledi... Galatasaray'dan Ousmane Diomande'ye yakın takip! Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray'ın Sporting forması giyen Ousmane Diomande’yle ilgilendiği iddia edildi.
Ara transfer planını belirledi... Galatasaray'ın transfer listesinde tam 8 isim!
Ara transfer planını belirledi... Galatasaray'ın transfer listesinde tam 8 isim! Galatasaray'ın ara transfer döneminde en az 3 bölgeye takviye planladığı ve bu doğrultuda gündemine 8 futbolcuyu aldığı iddia edildi.
Galatasaray'da beklenmeyen gelişme: Kaan Ayhan'a talip çıktı!
Galatasaray'da beklenmeyen gelişme: Kaan Ayhan'a talip çıktı! Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai merkezli bir ilgi olduğu, milli futbolcunun da daha fazla şans bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.