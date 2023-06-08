Nikola Jokic ile Jamal Murray tarihe geçti: Denver Nuggets seride 2-1 önde
Denver Nuggets, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri 3. maçında deplasmanda karşılaştığı Miami Heat'i 109-94 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
NBA'de final heyecanı yaşanıyor.
Denver Nuggets, Kaseya Center'da oynanan NBA Finalleri serisinin 3. maçında, Miami Heat'e karşı 109-94 galip gelerek seride 2-1 öne geçti.
Nuggets ve Heat ekipleri ilk periyodu 24-24 eşitlikle kapatırken, ikinci periyodda oyununu bir nebze hızlandıran Denver devre arasına 5 sayılık bir farkla girdi. Üçüncü çeyrekte Miami'ye karşı 29-20'lik bir fark yakalayan Nuggets, bu noktada oyunun dinamiğini eline aldıktan sonra son çeyrekte rakibinin farkı 9 sayının altına indirmesine izin vermedi ve Heat'e karşı deplasman galibiyetini almayı başardı.
Nikola Jokic ve Jamal Murray, beraber 30'ar sayılık triple-double yapan ilk takım arkadaşları olarak NBA Finalleri tarihine geçtiler. Murray 34 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle Nuggets'ın en skoreri olurken, Jokic 32 sayı, 21 ribaund, 10 asist ve 2 blokla finaller tarihinde 30-20-10 barajını geçmeyi başaran ilk oyuncu oldu.
BAM ADEBAYO'NUN ÇABASI YETMEDİ
Nuggets'ta ayrıca Christian Braun 15 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile beklenenin ötesinde katkı vererek büyük alkış toplarken, Aaron Gordon karşılaşmayı 11 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 top çalma ile tamamladı.
Heat tarafında Jimmy Butler 28 sayı, 4 asist, 2 ribaund ve 1 blokla takımın en skoreri oldu. Bam Adebayo 22 sayı, 17 ribaund, 3 asist ve 1 blokla mücadele ederken, Caleb Martin 10 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile, Kyle Lowry ise 9 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ile oynadı.
Serinin 4. maçı cumartesi günü TSİ 03:30'da Kaseya Center'da oynanacak.
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