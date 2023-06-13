Nikola Jokic: 'Şampiyonluk en önemli şey değil'

Yayınlanma: 13.06.2023 - 12:50

Güncelleme: 13.06.2023 - 12:50

Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, NBA'de şampiyonluk kazanmanın "dünyadaki en önemli şey olmadığını" söyledi.

"KİMSE İŞİNİ ÇOK SEVMEZ"

NBA'de ilk şampiyonluğuna uzanan Jokic, şampiyonluk kazanmanın kendisi için en önemli şey olmadığını belirtti:

"İşimizde başarılı olduk ve şampiyonluğu kazandık. Bu harika bir duygu. Ama daha önce de söylediğim gibi, bu dünyadaki en önemli şey değil. Bence. Tamam, kazandık evet ama hala dünyadaki en önemli şey olmadığını düşünüyorum. Yapmayı sevdiğim bir sürü farklı şey var. Bu da muhtemelen normal tabii ki. Kimse işini çok sevmez. Seven de vardır tabii ki ama bunu diyen yalan söylüyordur (gülerek).

Birbirimizin ve Nuggets organizasyonunun dışında kimsenin başaracağımıza inanmadığı bir şeyi başarmış olmak, güzel bir duygu. Bence en önemli şey bu."

Jokic, 2023 NBA Finalleri'nde oynadığı beş maçta 30,2 sayı, 14,0 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları yakalayarak Finaller MVP'si ödülünü kazanmıştı.