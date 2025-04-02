Nikola Jokic'in 61 sayısı galibiyete yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in oldukça etkili bir performans sergilediği maçta Minnesota Timberwolves'a iki uzatma sonucunda 140-139 mağlup oldu.

Nikola Jokic'in 61 sayısı galibiyete yetmedi!
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Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:51

NBA'de 7 maç yapıldı. Timberwolves'u Denver'daki Ball Arena'da ağırlayan Nuggets, Sırp oyuncu Nikola Jokic'in 61 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist ile "triple-double" yaptığı maçı bir sayı farkla kaybetti.

Minnesota Timberwolves'ta Anthony Edwards 34 sayı ve 10 ribaunt, Julius Randle ve Nickeil Alexander-Walker da 26'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

WARRIORS, CURRY'NİN 52 SAYISIYLA GRİZZLİES'I 134-125 YENDİ

Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 52 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performans sergilediği maçta konuk olduğu Memphis Grizzlies'i 134-125 yendi.

Grizzlies'te ise Ja Morant 36, Jaren Jackson Jr. da 22 sayıyla öne çıktı.

SONUÇLAR

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 133-123

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 105-91

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 113-127

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 125-134

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 137-118

San Antonio Spurs-Orlando Magic: 105-116

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 139-140 (Uzatmada)


Etiketler: #nikola jokic #Denver Nuggets #minnesota timberwolves

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