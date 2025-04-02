Nikola Jokic'in 61 sayısı galibiyete yetmedi!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in oldukça etkili bir performans sergilediği maçta Minnesota Timberwolves'a iki uzatma sonucunda 140-139 mağlup oldu.
NBA'de 7 maç yapıldı. Timberwolves'u Denver'daki Ball Arena'da ağırlayan Nuggets, Sırp oyuncu Nikola Jokic'in 61 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist ile "triple-double" yaptığı maçı bir sayı farkla kaybetti.
Minnesota Timberwolves'ta Anthony Edwards 34 sayı ve 10 ribaunt, Julius Randle ve Nickeil Alexander-Walker da 26'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.
WARRIORS, CURRY'NİN 52 SAYISIYLA GRİZZLİES'I 134-125 YENDİ
Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 52 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performans sergilediği maçta konuk olduğu Memphis Grizzlies'i 134-125 yendi.
Grizzlies'te ise Ja Morant 36, Jaren Jackson Jr. da 22 sayıyla öne çıktı.
SONUÇLAR
Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 133-123
New York Knicks-Philadelphia 76ers: 105-91
Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 113-127
Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 125-134
Chicago Bulls-Toronto Raptors: 137-118
San Antonio Spurs-Orlando Magic: 105-116
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 139-140 (Uzatmada)
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