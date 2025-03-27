Nikola Jokic'ten sezonun 30. triple double'ı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Milwaukee Bucks'ı yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double"ıyla 127-117 yendi.
NBA'de 6 maç yapıldı. Denver Nuggets, ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 10 sayı farkla mağlup etti.
Sol bileğindeki sakatlık sebebiyle Nuggets'ın son 5 karşılaşmasını kaçıran Sırp basketbolcu Nikola Jokic, Denver Ball Arena'daki geri dönüş maçında 39 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle bu sezonki 30. "triple-double"ına imza attı.
Ev sahibi ekipte Michael Porter, 23 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Bucks'ta ise Brook Lopez, 26 sayı ve 7 ribauntla oynadı.
Denver Nuggets, 46 galibiyet, 28 yenilgiyle Batı Konferansı'nın 3. sırasında bulunurken Milwaukee Bucks, 40 galibiyet ve 32 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 6. sırasında yer alıyor.
LAKERS, LEBRON'UN SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI
Los Angeles Lakers, tecrübeli yıldızı LeBron James'in son saniye basketiyle Indiana Pacers'ı 120-119 yendi.
Lakers'ın bir diğer yıldızı Luka Doncic'in 34 sayı, 7'şer ribaunt ve asistle oynadığı, Indianapolis Gainbridge Fieldhouse'taki müsabakada James, 13 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.
Konuk ekipte Austin Reaves de 24 sayı kaydetti.
Pacers'ta Bennedict Mathurin, 23 sayıyla oynarken Tyrese Haliburton, 16 sayı ve 18 asist, Myles Turner da 16 sayı ve 12 ribauntla "double-double"a ulaştı.
Los Angeles Lakers, 44 galibiyet, 28 yenilgiyle Batı Konferansı 4. sırasında bulunurken Indiana Pacers, 42 galibiyet, 30 mağlubiyetle Doğu Konferansı 4. sırasında yer alıyor.
SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 114-119
New York Knicks-Los Angeles Clippers: 113-126
Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 119-120
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 86-116
Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 127-117
Phoenix Suns-Boston Celtics: 102-132
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