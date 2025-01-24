Nikola Jokic'ten üst üste 5. triple-double!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Sacramento Kings'i 132-123 yenerken Nikola Jokic, 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asistle 5. kez üst üste "triple-double" yaptı.
NBA'de normal sezona 9 maçla devam edildi.
Denver Nuggets, konuk ettiği Sacramento Kings'i 132-123 mağlup ederek bu sezonki 28. galibiyetini elde etti.
Nuggets'ta Jokic, 35 sayı, 22 ribaunt ve kendi sezon rekoru olan 17 asistle 5. kez üst üste "triple-double" yaptı ve takımını galibiyete taşıdı. NBA'de bu sezon en çok "triple-double" yapan oyuncu olan Jokic, bu sezon NBA'de 20 triple-double'a imza attı.
Kings'te ise Domantas Sabonis, 23 sayı ve 17 ribaunt, DeMar DeRozan ise 24 sayı kaydetti.
BUCKS'TAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET
Doğu Konferansı'nda 4. sırada bulunan Milwaukee Bucks, konuk ettiği Miami Heat'i 125-96 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.
Bucks'ta Damian Lillard 29 sayı, 11 asist ve 9 ribaunt kaydederken Giannis Antetokounmpo ise 25 sayı ve 12 ribaunt elde etti.
Heat'te ise Kel'el Ware, 22 sayı ve 10 ribaunt, Tyler Herro 21 sayı ve 9 asist kaydetti.
NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle:
Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 79-101
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 119-122
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 115-121
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 125-96
Golden State Warriors-Chicago Bulls: 131-106
Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 117-96
Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 110-93
Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 110-140
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