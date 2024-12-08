Nikola Jokic'in kariyer rekoru Denver Nuggets'a yetmedi!

Nikola Jokic, takımı Denver Nuggets'ın Washington Wizards'a 122-113 yenildiği maçta attığı 56 sayı ile NBA'deki kariyer rekorunu kırdı.

Nikola Jokic'in kariyer rekoru Denver Nuggets'a yetmedi!
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Yayınlanma: 08.12.2024 - 11:34

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ı 125-118 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Mavericks, deplasmanda Raptors'ı 7 sayı farkla yendi.

Mavericks'te Luka Doncic 30 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle üst üste ikinci "triple-double"ını yaparken, Kyrie Irving ise 29 sayıyla oynadı.

Doncic, bu sezon ikinci, NBA kariyerinde ise 79'uncu kez triple-double yaptı ve Wilt Chamberlain ile James Harden'ı geçerek tüm zamanların en fazla triple-double yapan oyuncuları listesinde 7. sıraya yükseldi.

Raptors'ta Gradey Dick'in 27 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

KARİYER SAYI REKORUNU KIRAN JOKIC, GALİBİYET GETİREMEDİ

Washington Wizards, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 122-113 yenerek 16 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Wizards'ta Jordan Poole 39 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic, attığı 56 sayı ile NBA kariyer rekoru kırmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

MOBLEY'DEN 41 SAYI

Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets'ı 116-102 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Evan Mobley, attığı 41 sayı ile NBA kariyer rekorunu kırdı.

Hornets'ta ise Brandon Miller 25 sayı üretti.

Alınan sonuçlar şöyle:

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 109-119

Washington Wizards-Denver Nuggets: 122-113

New York Knicks-Detroit Pistons: 111-120

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 118-125

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 121-127

Miami Heat-Phoenix Suns: 121-111

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 102-116


Etiketler: #nikola jokic #Denver Nuggets #washington wizards

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