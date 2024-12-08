Nikola Jokic'in kariyer rekoru Denver Nuggets'a yetmedi!
Nikola Jokic, takımı Denver Nuggets'ın Washington Wizards'a 122-113 yenildiği maçta attığı 56 sayı ile NBA'deki kariyer rekorunu kırdı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ı 125-118 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Mavericks, deplasmanda Raptors'ı 7 sayı farkla yendi.
Mavericks'te Luka Doncic 30 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle üst üste ikinci "triple-double"ını yaparken, Kyrie Irving ise 29 sayıyla oynadı.
Doncic, bu sezon ikinci, NBA kariyerinde ise 79'uncu kez triple-double yaptı ve Wilt Chamberlain ile James Harden'ı geçerek tüm zamanların en fazla triple-double yapan oyuncuları listesinde 7. sıraya yükseldi.
Raptors'ta Gradey Dick'in 27 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
KARİYER SAYI REKORUNU KIRAN JOKIC, GALİBİYET GETİREMEDİ
Washington Wizards, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 122-113 yenerek 16 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Wizards'ta Jordan Poole 39 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.
Nuggets'ta Nikola Jokic, attığı 56 sayı ile NBA kariyer rekoru kırmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.
MOBLEY'DEN 41 SAYI
Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets'ı 116-102 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Cavaliers'ta Evan Mobley, attığı 41 sayı ile NBA kariyer rekorunu kırdı.
Hornets'ta ise Brandon Miller 25 sayı üretti.
Alınan sonuçlar şöyle:
New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 109-119
Washington Wizards-Denver Nuggets: 122-113
New York Knicks-Detroit Pistons: 111-120
Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 118-125
Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 121-127
Miami Heat-Phoenix Suns: 121-111
Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 102-116
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