Nikola Jokic'ten tarihi performans: Bunu başaran 4. oyuncu oldu!

NBA'de Denver Nuggets sahasında Washington Wizards'ı 130-110 mağlup etti. Nuggets'ta maçı triple-double'la tamamlayan Nikola Jokic, NBA tarihinde LeBron James, Russell Westbrook ve Maurice Stokes'un ardından ligdeki tüm takımlara karşı triple-double yapan dördüncü oyuncu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 10:10
Nikola Jokic'ten tarihi performans: Bunu başaran 4. oyuncu oldu!
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NBA'de normal sezon bu sabaha karşı oynanan maçlarla devam etti.

Denver Nuggets, sahasında Washington Wizards'ı farklı mağlup ederken takımın yıldızı Nikola Jokic lig tarihine geçti.

Maçta 31 dakika sahada kalan Jokic karşılaşmayı 19 sayı, 15 asist ve 21 sayıyla tamamladı.

Böylece Jokic, ligde karşılaştığı tüm takımlara karşı triple double yaptı. Bu başarıyı daha önce LeBron James, Russell Westbrook ve Maurice Stokes yakalamıştı.


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