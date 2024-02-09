NBA'de Nikola Jokic devleşti: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ın serisini sona erdirdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 114-106 mağlup etti.

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Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:57
NBA'de Nikola Jokic devleşti: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ın serisini sona erdirdi!
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Denver Nuggets, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 114-106 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Nuggets, üç maçtır kazanan Lakers'ı 8 sayı farkla yenerek bu sezon 36. galibiyetini elde etti.

Jamal Murray'nin 29 sayı, 11 asist, Nikola Jokic'in 24 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptığı Nuggets'ta, Michael Porter 27 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.

Anthony Davis'in 32 sayıyla en skorer oyuncu olduğu Lakers'ta, LeBron James 25 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, Austin Reaves 15 sayı, 10 asistle mücadele etti.

BUCKS, ÜÇ MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sahasında Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves'a 129-105 yenilen Milwaukee Bucks, üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 26 sayı, 9 asist, Karl-Anthony Towns 19 sayı, 5 ribaunt, Mike Conley 18 sayı, 9 asist, Rudy Gobert 16 sayı, 11 ribauntluk performans sergiledi.

Bucks'ta ise AJ Green 27 sayı, Jae Crowder 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Giannis Antetokounmpo 17 sayı, 7 asistle salondan ayrıldı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 127-111

Indiana Pacers-Golden State Warriors: 109-131

New York Knicks-Dallas Mavericks: 108-122

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 95-118

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 105-129

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 110-118

Phoenix Suns-Utah Jazz: 129-115

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 106-114

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 122-128 (Uzatmada)


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