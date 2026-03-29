Nilüfer Belediyespor'u deviren Aras Kargo, seride öne geçti!

Nilüfer Belediyespor'u deviren Aras Kargo, seride öne geçti!

29.03.2026 22:36:00
Nilüfer Belediyespor'u deviren Aras Kargo, seride öne geçti!

Aras Kargo, Voleybol Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ilk maçında kendi evinde ağırladığı Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek seride öne geçti.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ilk maçında Aras Kargo, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla Aras Kargo, 2 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti.

Seride ikinci mücadele, 12 Nisan Pazar günü oynanacak.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Engin Duman

Aras Kargo: Hazal Selin Uygur, Aslıhan Kılıç, Olaya, Merve Atlier, Anthouli, Kalandadze (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş)

Nilüfer Belediyespor: Buse Pehlivan Ünal, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Orvosova)

Setler: 25-20, 25-23, 19-25, 25-19

Süre: 131 dakika (30, 33, 37, 31)

