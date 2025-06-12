NK Maribor, Tuğberk Tanrıvermiş'i açıkladı!

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Acun Ilıcalı'nın en büyük hissedarı olduğu NK Maribor, Bostjan Cesar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için adayını buldu.

Slovenya ekibi Maribor, bu sezon Avusturya 2. Lig ekibiyle etkileyici işlere imza atan Türk Antrenör Tuğberk Tanrıvermiş'i göreve getirdiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada sözleşmeye dair bilgi yer verilmedi

NK Maribor resmi sitesinden yaptığı açıklamada;

"Yeni teknik direktörümüzün Tuğberk Tanrıvermiş olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. 35 yaşındaki Türk teknik direktör, takımla ilk antrenmanına cuma günü çıkacak ve böylece yeni sezon hazırlıkları başlamış olacak" ifadelerine yer verildi.

Maribor'un yeni teknik direktörü olduğu için heyecanlı olduğunu söyleyen Tanrıvermiş, "Maribor'dan teklif geldiğinde hiç tereddüt etmedim. Slovenya'nın en çok kupa kazanan kulübünün teknik direktörü olma fırsatını büyük bir heyecan ve gururla kabul ettim. Oyuncularla ve tüm ekiple tanışmak, ilk antrenmanımızı yapmak ve yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi

Geçtiğimiz sezon Avusturya 2. Lig ekiplerinden SKN St. Pölten'in başında 19 maça çıkan Tanrıvermiş, 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, ligin son sırasından devraldığı kulübü 4. sıraya kadar taşıdı.