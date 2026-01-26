Noa Lang'dan transfer itirafı: 'Sadece hoca ve başkanla konuştum'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.01.2026 16:10:00
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinde 'Mertens veya Osimhen ile görüştün mü?' sorusuna cevap veren Hollandalı kanat oyuncusu, "Sadece hoca ve başkanla konuştum" dedi.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, Galatasaray Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Noa Lang'ın açıklamaları şu şekilde: 

 "Atletico maçını izliyordum ve televizyonun sesini kısmak zorunda kaldım (Gülerek). Atletico topa sahip olduğunda sadece ıslık sesi duyuyordum. Stadyumda oluşacak atmosferi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!"

"KENDİSİNİN BİR GALATASARAY FORMASI VARDI ZATEN"

"Çocuklarım futbolu seviyorlar. Oğullarım sabah uyandığında mutlaka forma giymek istiyorlar. Şimdi dürüstçe bir şey söylemek istiyorum; bir yıldır kendisinin bir Galatasaray forması vardı zaten."

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

"Merhaba büyük Galatasaray taraftarı. Bu büyük kulüpte oynamayı ve birlikte başarılı olmayı dört gözle bekliyorum. Sizi gururlandırmak ve kulübüm için her şeyimi vermek için her gün çok çalışacağım!"

"GALATASARAY'A KUPALAR KAZANMAK İÇİN GELDİM"

"Kazanmak, benim için her şey demek! Oynadığım her sezonda kupa kazandım. Galatasaray'a kupalar kazanmak için geldim. Galatasaray, kupalar kazanması gereken bir takım. Bence ben de kupalar kazanmaya ihtiyacı olan bir oyuncuyum. Takımımla birlikte mümkün olan her şeyi kazanmak istiyorum."

"SADECE HOCA VE BAŞKANLA KONUŞTUM"

"Okan Hocayla, futbolcularla, Mertens ya da Victor Osimhen ile gelmeden önce konuştun mu hiç?"

Noa Lang: "Hayır. Sadece hoca ve başkanla konuştum. Çünkü burada daha önce yaşadım. Galatasaray ve şehri çok iyi tanıyorum. Sadece hislerimi dinledim."

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Noa Lang

