19.03.2026 02:17:00
Cumhuriyet Spor
Noa Lang, hastaneye götürüldü!

Galatasaray'da ikinci yarı Osimhen'in yerine oyuna giren Noa Lang reklam panolarına çarptı ve sakatlandı. Hollandalı oyuncunun eli kanlar içinde kaldı. Noa Lang'ın yerine Mauro Icardi oyuna girdi. Lang, maçın ardından hastaneye götürüldü.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool'a konuk oldu.

İlk yarıda sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in yerine ikinci yarı başında oyuna giren Noa Lang, 80. dakikada sakatlık yaşadı. Hollandalı oyuncu atağa çıkarken çizgide ayağı kaydı ve reklam panolarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Noa Lang'ın eli kanlar içinde kaldı. 

Noa Lang oyuna devam edemedi ve yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

PARMAĞI KOPTU

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray sağlık heyeti, Noa Lang’ın parmağının koptuğu bilgisini muhabirlere aktardı.

Hollandalı futbolcu, maçın ardından hastaneye götürüldü.

İlgili Haberler

Hugo Ekitike: 'Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik!'
Hugo Ekitike: 'Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik!' Liverpool forması giyen Hugo Ekitike, Galatasaray karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
Marciniak'ın düdük çalması bekleniyordu... Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişti!
Marciniak'ın düdük çalması bekleniyordu... Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişti! Liverpool - Galatasaray maçının hakemi Szymon Marciniak, sakatlığı nedeniyle mücadelede 4. hakem olarak görev aldı.
Galatasaray'da 2 sakatlık: Victor Osimhen ve Noa Lang oyuna devam edemedi!
Galatasaray'da 2 sakatlık: Victor Osimhen ve Noa Lang oyuna devam edemedi! Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçında ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıktı. Sarı-kırmızılılarda Osimhen yerine oyuna giren Noa Lang da sakatlanarak 80. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.