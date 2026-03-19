Noa Lang, hastaneye götürüldü!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool'a konuk oldu.
İlk yarıda sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in yerine ikinci yarı başında oyuna giren Noa Lang, 80. dakikada sakatlık yaşadı. Hollandalı oyuncu atağa çıkarken çizgide ayağı kaydı ve reklam panolarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Noa Lang'ın eli kanlar içinde kaldı.
Noa Lang oyuna devam edemedi ve yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.
PARMAĞI KOPTU
TRT Spor'un haberine göre Galatasaray sağlık heyeti, Noa Lang’ın parmağının koptuğu bilgisini muhabirlere aktardı.
Hollandalı futbolcu, maçın ardından hastaneye götürüldü.