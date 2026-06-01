1.06.2026 09:06:00
Noa Lang'ın babası Jeffrey Lang: 'Onu fazla oynatmayan teknik direktör...'

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da kiralık oynayan Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın babası Jeffrey Lang, oğlunun Napoli'deki kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın geride kalan ara transfer döneminde Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, sezonun bitmesiyle birlikte İtalyan ekibine geri döndü.

Galatasaray, Hollandalı futbolcunun kiralık sözleşmesinde yer alan 30 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmadı.

BABASINDAN AÇIKLAMA

İtalyan basınından Il Mattino, önceki günlerde, Galatasaray'ın, 26 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili Napoli'den bilgi aldığını duyurdu.

Galatasaray'dan Napoli'ye geri dönmesiyle birlikte geleceği belirsizliğini koruyan Noa Lang için babasından açıklama geldi.

Noa Lang'ın babası Jeffrey Lang, "Çok hevesli ve Napoli'de başarılı olmak istiyor. Üstelik onu fazla oynatmayan teknik direktör de (Antonio Conte) artık takımda değil. Şimdi performansıyla kendisini kanıtlamalı" dedi.

19 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Mahmut Uslu'dan Galatasaray açıklaması: 'Cimbom'un şampiyonluklarına 'dur' diyeceğiz' Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde bulunan Mahmut Uslu, Düzce'de kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu burada açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'dan yerli harekatı: 2 isim listede Yeni yabancı kuralının ardından rotasını yerli oyunculara çeviren Galatasaray'ın gündemine Emirhan İlkhan ve Aral Şimşir'in geldiği iddia edildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Leao'dan flaş açıklama: 'Yeni bir meydan okuma istiyorum' Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao, Milan'daki geleceğiyle ilgili kararını açıkladı. Yıldız futbolcu, yeni bir meydan okuma istediğini ve Milan'dan ayrılmayı düşündüğünü söyledi.