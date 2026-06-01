Noa Lang'ın babası Jeffrey Lang: 'Onu fazla oynatmayan teknik direktör...'

Galatasaray'ın geride kalan ara transfer döneminde Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, sezonun bitmesiyle birlikte İtalyan ekibine geri döndü.

Galatasaray, Hollandalı futbolcunun kiralık sözleşmesinde yer alan 30 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmadı.

BABASINDAN AÇIKLAMA

İtalyan basınından Il Mattino, önceki günlerde, Galatasaray'ın, 26 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili Napoli'den bilgi aldığını duyurdu.

Galatasaray'dan Napoli'ye geri dönmesiyle birlikte geleceği belirsizliğini koruyan Noa Lang için babasından açıklama geldi.

Noa Lang'ın babası Jeffrey Lang, "Çok hevesli ve Napoli'de başarılı olmak istiyor. Üstelik onu fazla oynatmayan teknik direktör de (Antonio Conte) artık takımda değil. Şimdi performansıyla kendisini kanıtlamalı" dedi.

19 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.