Galatasaray'dan yerli harekatı: 2 isim listede

Galatasaray'da yeni yabancı kuralı sonrası yerli rotasyonunda revizyon düşünülüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde yurt dışından iki yerli futbolcu da yer alıyor.

ARAL ŞİMŞİR İÇİN TALEP 15 MİLYON

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da kanat bölgesi için Aral Şimşir gündemde. Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki futbolcu için Danimarka ekibinin en az 15 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

2029'a kadar sözleşmesi bulunan Aral için ilk düşünce kanattaki Sane, Yunus ve Barış rotasyonunu güçlendirmek. Bu sezon 54 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 21 asistle oynadı.

EMİRHAN İLKHAN DA GÜNDEMDE

Galatasaray'da ayrıca Emirhan İlkhan da gündemde. 21 yaşındaki futbolcu, Torino ile 1 yıl daha sözleşme uzattı.

Genç futbolcuyu özellikle teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği öğrenildi. Emirhan ilk etapta Sara ve İlkay'dan oluşan merkez orta saha rotasyonunu genişletmek için düşünülüyor. 21 yaşındaki oyuncu bu sezonu İtalyan ekibinde 21 maçta 2 gol ve 2 asistle tamamladı.