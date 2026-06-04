Transfer sezonu açılmadan kadrosuna takviyeler yapan Trabzonspor'da son olarak sosyal medyada yer alan iddialara göre genç yıldız adayı Noah Saviolo ile anlaşıldı. Peki, Noah Saviolo kimdir? Noah Saviolo sakatlık geçmişi ne? Noah Saviolo kaç yaşında, nereli?

NOAH SAVIOLO KİMDİR?

Gerçek ismi Noah José Damesquita E Melo Saviolo olan ve futbol piyasasında Noah Saviolo ismiyle tanınan genç yıldız 7 Mart 2004 yılında dünyaya geldi. Primeira Liga kulübü Vitória'da kanat oyuncusu olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur.

NOAH SAVIOLO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Saviolo, Belçika kulübü Anderlecht'in gençlik akademisinin bir ürünü olan oyuncu, 9 Haziran 2021'de Fransız kulübü Lille'in genç takımına katıldı. 26 Ağustos 2022'de, gelişimini tamamladığı Vitória'nın gençlik akademisiyle Portekiz'e gitti.

NOAH SAVIOLO'NUN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Belçika doğumlu Saviolo, Angola ve Kongo kökenlidir. Belçika ve Portekiz vatandaşlığına sahiptir. Belçika'nın genç milli takımında oynamış ve 2019'da Belçika U15 takımında bir kez forma giymiştir. Aralık 2021'de bir hazırlık maçı için Kongo Demokratik Cumhuriyeti U20 takımına çağrıldı. Mart 2026'da 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme maçları için Portekiz U21 takımına çağrıldı.

NOAH SAVIOLO'NUN SAKATLIK GEÇMİŞİ NASIL?

Saviolo,

2019'da Anderlecht'teyken kaval kemiği kırığı

2021'de Lille'deyken sağ diz bağlarında yırtık

2022'de Vitória'da sağ diz bağlarında yırtık

sakatlıkları geçirdi.