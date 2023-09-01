Nordsjaelland nerenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland hangi ligde oynuyor?

UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunda yer alacak olan Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin grubunda en dikkat çeken rakiplerden biri Nordsjaelland oldu. Peki, Nordsjaelland nerenin takımı? İşte Nordsjaelland ile ilgili bilinmesi gerekenler....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 21:22
Nordsjaelland nerenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland hangi ligde oynuyor?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kura çekimleri Monaco’da yapılan kura çekimiyle gerçekleştirildi. Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin H Grubu’nda Danimarka’dan Nordsjaelland ile mücadele edecek. Peki, Nordsjaelland nerenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland hangi ligde oynuyor?

NORDSJAELLAND HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FC Nordsjælland ya da kısaca FCN 1991 yılında kurulmuş Danimarka'nın Farum şehri merkezli futbol kulübü. 1991 yılında şehrin iki takımı Farum IK ve Stavnsholt BK'nın birleşmesiyle Farum Boldklub adıyla kuruldu. 2011-12 sezonunda tarihindeki ilk Superliga şampiyonluğunu elde etti. 2012-13 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

NORDSJAELLAND’IN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Nordsjaelland'ın teknik direktörlüğünü Johannes Thorup üstleniyor.


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Nordsjaelland Danimarka fenerbahçe

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