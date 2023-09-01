Ludogorets hangi ülkenin, nerenin takımı? Fenerbahçenin rakibi Ludogorets ile illgili bilinmesi gerekenler...

Yayınlanma: 01.09.2023 - 18:58

Güncelleme: 01.09.2023 - 18:58

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kura çekimleri Monaco’da yapılan kura çekimiyle gerçekleştirildi. Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin H Grubu’nda Bulgaristan’dan Ludogorets ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, Ludogorets ile ilk kez karşı karşıya gelecek.



LUDOGORETS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?



Ludogorets, Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde bulunan bir futbol takımıdır. Resmi olarak tam adı "Profesionalen Futbolen Klub Ludogorets 1945 Razgrad" olan bu kulüp, 1945 yılında yılında kurulmuştur. Ludogorets, Bulgaristan'ın en üst düzey futbol liginde (Parva Liga) mücadele etmektedir ve bu ligin en başarılı takımlarından biridir.

Ludogorets, Bulgar futbolunun en üst seviyelerine yükselerek büyük başarılara imza atmış bir takım. Son yıllarda Bulgaristan'da üst üste şampiyonluklar elde etmiş ve uluslararası arenada da dikkat çekmiştir. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi gibi uluslararası kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Bu başarılar, Ludogorets'i Bulgar futbolunun önde gelen temsilcilerinden biri haline getirmiştir.

Geçen sezon Bulgaristan Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Ludogorets aynı yıl UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayıp, UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tutmuştu. Maçlarını Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde bulunan 6 bin kişi kapasiteli Ludogorets Arena’da oynayan Bulgaristan ekibinin kadro değeri ise 40 milyon Euro. Ludogorets kadrosunun en değerli oyuncusu konumunda ise 5 milyon Euro ile Gana asıllı Bulgar oyuncu Bernartd Tekpetey bulunuyor.



LUDOGORETS’İN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?



Ludogorets’in teknik direktörlük koltuğunda ise Bulgar teknik adam Ivaylo Petev oturuyor. Takımın başına geçen sezon gelen 48 yaşındaki teknik direktör, daha önce Bosna Hersek Milli Takımı’nı da çalıştırmıştı.

