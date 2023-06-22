Norveç U21 - İsviçre U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Norveç U21 Milli Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında İsviçre U21 Milli Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:20
Norveç U21 - İsviçre U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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U21 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı başladı.

Leif Gunnar Smerud yönetimindeki Norveç U21 Milli Takımı, Mauro Lustrinelli'nin ekibi İsviçre U21 Milli Takımı ile karşılaşacak.

NORVEÇ U21 - İSVİÇRE U21 MAÇI SAAT KAÇTA?

Romanya'nın Kaloşvar kentinde bulunan Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

NORVEÇ U21 - İSVİÇRE U21 MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Joao Pedro Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma uefa.tv internet sitesinden naklen yayımlanacak.


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