Norveç U21 - İsviçre U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Norveç U21 Milli Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında İsviçre U21 Milli Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
U21 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı başladı.
Leif Gunnar Smerud yönetimindeki Norveç U21 Milli Takımı, Mauro Lustrinelli'nin ekibi İsviçre U21 Milli Takımı ile karşılaşacak.
NORVEÇ U21 - İSVİÇRE U21 MAÇI SAAT KAÇTA?
Romanya'nın Kaloşvar kentinde bulunan Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
NORVEÇ U21 - İSVİÇRE U21 MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Joao Pedro Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma uefa.tv internet sitesinden naklen yayımlanacak.
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