Norveçli futbolcu Joshua King'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Joshua King, sakatlığı sebebiyle Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe forması giyen ve Norveç Milli Takımı'ndan davet alan Joshua King'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
30 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle, aday kadrodan çıkartıldığı açıklandı.
NORVEÇ TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI
Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbekkan, King için yaptığı açıklamada, "Joshua'nın uyluğunda problem var. Bu da yaklaşan maçlarda oynayamayacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
Norveç Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde Slovenya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
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