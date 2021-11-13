Norveç'te her şey bizim istediğimiz gibi oldu! | Norveç 0-0 Letonya

A Milli Takımımızı da yakından ilgilendiren maçta Norveç, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2021 Cumartesi, 22:06
Norveç'te her şey bizim istediğimiz gibi oldu! | Norveç 0-0 Letonya
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Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile Letonya karşı karşıya geldi.

A Milli Takımımızı da yakından ilgilendiren karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Norveç'te Mohamed Elyounoussi'nin 80. dakikada attığı gol VAR kararının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Norveç, puanını 18'e yükseltti. Letonya ise 6 puana yükseldi.

G GRUBU'NDA PUAN DURUMU

1-Hollanda 19 puan (1 maçı eksik)

2- Türkiye 18 puan (+10 averaj)

3- Norveç 18 puan (+9 averaj)

4- Karadağ 11 puan

5- Letonya 6 puan

6- Cebelitarık 0 puan


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