'Bizim Çocuklar'dan harika zafer!| Türkiye 6-0 Cebelitarık
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Türkiye, konuk ettiği Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti ve puanını 18'e yükseltti. A Milli Takımımız, Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalması sonucunda 2. sıraya yükseldi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. karşılaşmasında A Milli Takımımız, Cebelitarık'ı ağırladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, A Milli Takımımızın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ay-Yıldızlı ekibimize galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 38. ve 41. dakikalarda Halil Dervişoğlu, 65. dakikada Merih Demiral, 81. dakikada Serdar Dursun ve 84. dakikada Mert Müldür kaydetti.
Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, puanını 18'e yükseltti ve Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından 2. sıraya yerleşti. Cebelitarık ise 0 puanda kaldı.
A Milli Takımımız, G Grubu'nun son maçında 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cebelitarık ise Letonya'yı ağırlayacak.
PUAN DURUMU
19 - Hollanda
18 - Türkiye
18 - Norveç
11 - Karadağ
6 - Letonya
0 - Cebelitarık
KALAN MAÇLAR
Karadağ - Türkiye
Hollanda - Norveç
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