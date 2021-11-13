'Bizim Çocuklar'dan harika zafer!| Türkiye 6-0 Cebelitarık

13 Kasım 2021 Cumartesi, 21:43

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. karşılaşmasında A Milli Takımımız, Cebelitarık'ı ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, A Milli Takımımızın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ay-Yıldızlı ekibimize galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 38. ve 41. dakikalarda Halil Dervişoğlu, 65. dakikada Merih Demiral, 81. dakikada Serdar Dursun ve 84. dakikada Mert Müldür kaydetti.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, puanını 18'e yükseltti ve Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından 2. sıraya yerleşti. Cebelitarık ise 0 puanda kaldı.

A Milli Takımımız, G Grubu'nun son maçında 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cebelitarık ise Letonya'yı ağırlayacak.

PUAN DURUMU

19 - Hollanda

18 - Türkiye

18 - Norveç

11 - Karadağ

6 - Letonya

0 - Cebelitarık

KALAN MAÇLAR

Karadağ - Türkiye

Hollanda - Norveç



