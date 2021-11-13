Rıdvan Dilmen'den kırmızı kart yorumu!

13 Kasım 2021 Cumartesi, 21:00

TRT Spor'da 'Yüzde Yüz Futbol' programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Türkiye ile Cebelitarık maçının devre arasında önemli açıklamalarda bulundu.

Dilmen ilk yarısı 3-0 millilerimizin üstünlüğü ile sonuçlanan maçta gösterilen kırmızı kart pozisyonu ile ilgili "Nihat Özdemir hakem olsa atmazlar diye düşündüm kırmızı kartta. Sonra izleyince 6-7 kez izleyince fark ettim." dedi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

Letonya maçının son saniyesinde gelen gol bizi bu yarışa soktu. Son saniyede gelen VAR penaltısıyla iddiamız devam etti. Cebelitarık'ın Avrupa'nın en kötü takımı olduğuna dair hemfikiriz. Kuntz, çıkarabileceği en iyi kadroyu çıkartmaya çalışmış. Abdülkadir Ömür değerlendirilebilirdi. Sakatlığı varsa kulübede neden var? Bu maç 7'den aşağı olmaz. 7-10 arası bir şey olur. Biz averaja kalmayız gibi geliyor.

Karadağ deplasmanı kolay bir deplasman değil. Hollanda, Karadağ'ı yenerse garantilemiş olacak. Hollanda - Norveç'in önemi olması için bizim hemen 6-7 yapmamız lazım. Biz en kötü 1-0 yenmek zorundayız Karadağ'ı. Atabildiği kadar atıyor oyuncular da şu anda. Doğru bir kadro çıkarmış hoca. Gerekirse Zeki'yi de çıkartıp, devam edebilir. Artık tehdit unsuru yok.

Nihat Özdemir hakem olsa atmazlar diye düşündüm kırmızı kartta. Sonra izleyince 6-7 kez izleyince fark ettim. Türk Ligi'nde böyle bir kırmızı çıkartsan, çıkamazsın. Ağır bir karar yine de.

Halil'i evinden çağırdılar milli takıma. Hadi sen de gel dediler. Burak ve Halil'in 2'şer 3'er gol atacağını düşünüyorum. Bu maçın 6-0 bitmesi bana sürpriz olur.