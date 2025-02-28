Norwich City, Türk sol bekle sözleşme imzaladı

Norwich City, 17 yaşındaki Türk futbolcusu Vatan Özcan ile 2027 yılına kadar geçerli bir profesyonel sözleşme imzaladı.

Norwich City, Türk sol bekle sözleşme imzaladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:59

İngiltere Championship takımı Norwich City, altyapısından yetişen Vatan Özcan ile profesyonel sözleşme imzaladı. 17 yaşındaki futbolcunun, İngiliz kulübüyle 2027 yılına kadar mukavele yaptığı duyuruldu.

17 yaşındaki futbolcu, Norwich'in U-18 takımında düzenli olarak forma giyerken, bu sezon U-21 takımında da görev yaptı.

Vatan Özcan imza töreninde yaptığı açıklamada "Benim ve ailem için çok gurur verici bir an. 10 yaşımdan beri kulüpteyim, bu nedenle daha da anlamlı. Bu çok büyük bir onur, harika bir kulüp. Uzun zamandır buradayım ve bu durum, kulüp için olabileceğim en iyi temsilci olmak istememe neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Takımı'nın U17 ve U16 takımlarında da forma giyen genç sol bek, toplamda 18 kez milli oldu.


Etiketler: #Vatan Özcan #norwich city #Sözleşme

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