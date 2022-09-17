İngiltere Championship'te West Bromwich Albion ile Norwich City yenişemedi!

İngiltere Championship'te milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albion, deplasmanda konuk olduğu Norwich City ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 20:26
İngiltere Championship'te West Bromwich Albion ile Norwich City yenişemedi!
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Championship'in 11. hafta mücadelesinde West Bromwich Albion, deplasmanda Norwich City ile karşılaştı.

Carrow Road'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golü 9. dakikada Dara O'Shea kaydederken, Norwich beraberlik golünü 68. dakikada Sam Bryam'ın attığı golle buldu.

West Bromwich'de Okay Yokuşlu kadroda yer almasına rağmen maçta süre alamadı.

Alınan bu sonucun ardından West Bromwich üst üste 5. maçından da galibiyet çıkaramadı ve puanını 10'a çıkardı. Norwich ise 20 puanla liderlik yarışında yara aldı.

Ligin bir sonraki haftasında West Bromwich, Swansea City ile karşılaşacak. Norwich ise Blackpool'a konuk olacak.


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