Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

30.04.2026 10:34:00
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Nottingham Forest, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. 

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşılaşacak.

NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

City Ground'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA  MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Vitor Pereira'lı Nottingham Forest Avrupa Ligi'nde yarı finalde! Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Porto'yu 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.
Vitor Pereira'nın ekibi Nottingham Forest'tan 4 maçlık seri! Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında kendi evinde ağırladığı Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.
Nottingham Forest, Sunderland'e gol oldu yağdı İngiltere Premier Lig'in 34. hafta maçında Nottingham Forest, deplasmanda Sunderland'i 5-0 mağlup etti.