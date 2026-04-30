Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor.
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşılaşacak.
NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
City Ground'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.