Vitor Pereira'nın ekibi Nottingham Forest'tan 4 maçlık seri!

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Nottingham Forest, evinde Aston Villa'yı konuk etti.

The City Ground Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Karşılaşmadaki ilk golü 23. dakikada Murillo kendi ağlarına göndererek Aston Villa'yı 1-0 öne geçirdi, bu gole cevap 38. dakikada Neco Williams'tan geldi.

PEREIRA'DAN 4 MAÇLIK SERİ

Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın başında 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalamayı başardı.

Aston Villa, ligde çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest 33 puan ile 16. sıradaki yerini korurken düşme mücadelesinde kritik 1 puan aldı, Aston Villa ise 55 puan ile 4. sırada yerini korudu.

Gelecek hafta Nottingham Forest evinde Burnley ile; Aston Villa ise evinde Sunderland ile karşı karşıya gelecek.