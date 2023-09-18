Nottingham Forest - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Burnley'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:17
Nottingham Forest - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.

Steve Cooper yönetimindeki Nottingham Forest, kendi sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşılaşacak.

NOTTINGHAM FOREST - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Nottingham Forest, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etmişti.

Burnley ise kendi sahasında ağırladığı Tottenham'a 5-2 mağlup olmuştu.


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