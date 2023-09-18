Nottingham Forest - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Burnley'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.
Steve Cooper yönetimindeki Nottingham Forest, kendi sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşılaşacak.
NOTTINGHAM FOREST - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?
City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
NOTTINGHAM FOREST - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Nottingham Forest, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etmişti.
Burnley ise kendi sahasında ağırladığı Tottenham'a 5-2 mağlup olmuştu.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'ye kötü haber
- O doktorun yeni 'icraatları' ortaya çıktı!
- İfadesi ortaya çıktı!
- CHP önünde patlayan silahın hikâyesi
- Sindirim sorunlarına doğal çözüm!
- A Milli Futbol Takımı'nda ayrılık!
- Kuveytli yazarın çirkin sözlerine tepki yağdı!
- CHP'de olaylı kongre
- Cevap geldi!
- İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı