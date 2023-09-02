İngiliz ekipleri kesenin ağzını açtı: Premier Lig'den transferde rekor harcama

Yayınlanma: 02.09.2023 - 15:35

Güncelleme: 02.09.2023 - 15:35

Premier Lig'de yaz transfer sezonunun sona ermesinin ardından 2.75 milyar Euro harcandı.

Premier Lig ekipleri 2.75 milyar Euro'yla tüm zamanların en fazla bonservis ödediği ikinci dönemi arkasında bıraktı.

SON GÜN İKİ KATINA ÇIKILDI

Premier Lig kulüpleri transferin son gününde 300 milyon Euro harcayarak geçen sezon harcanılan 140 milyon euroluk harcamanında 2 katına çıkmış oldu.

Premier Lig takımları 3.2 milyar Euroluk harcamanın ardından bu sezon harcanan para tarihin en pahalı ikinci dönemini geçirmiş oldu.

Transfermarkt verilerine göre Premier Lig'de transfer döneminde gerçekleşen en pahalı transferler şu şekilde:

Declan Rice (24): Arsenal - 116.60 milyon Euro

Moises Caicedo (21): Chelsea - 116 milyon Euro

Josko Gvardiol (21): Manchester City - 90 milyon Euro

Kai Havertz (24): Arsenal - 75 milyon Euro

Rasmus Hojlung (20): Manchester United - 75 milyon Euro