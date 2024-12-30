Nottingham Forest, Everton karşısında zorlanmadı!

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Everton, Nottingham Forest'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Nottingham Forest, Everton karşısında zorlanmadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:27

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Everton ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. 

Goodison Park'ta oynanan mücadelede Nottingham Forest, Everton'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. 

Nottingham Forest'ın gollerini 16. dakikada Chris Wood ve 61. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, ligde 37 puanla 2. sıraya yükselirken Everton 17 puanla 16. sırada yer alıyor. 

Premier Lig'de gelecek hafta Nottingham Forest, Wolverhampton'a konuk olacak, Everton ise deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak.


Etiketler: #everton #nottingham forest #İngiltere Premier Lig

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