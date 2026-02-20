Spor yazarları Fenerbahçe - Nottingham Forest maçını değerlendirdi: 'Bu yenilgi Tedesco'ya yazar'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu ve tur şansını mucizelere bıraktı.

Spor yazarları, Fenerbahçe - Nottingham Forets maçını değerlendirdi.

"ERKEN VEDA"

Hilmi Türkay: "Skriniar’ın sakatlanıp çıkması, ardından bana göre net elle müdahale varken verilmeyen penaltı pozisyonu Fenerbahçe’nin oyununa da maçın sonucuna da direkt etki etti. Nottingham Forest her ne kadar Premier Lig’de alt sıralarda olsa da neticede klasik bir İngiliz takımının tüm özelliklerine sahip. İki ekip arasındaki fiziksel güç farkı çok net kendini gösterdi. F.Bahçe oyun anlamında belki bu açığı kapatabilirdi ama saha içinde bir türlü istenen coşku yakalanamadı. Bireysel hatalar fazlaydı. Pozisyonu dahi olmadan maçı tamamlayan bir F.Bahçe’yi uzun süredir görmemiştik. Kadıköy’deki farklı mağlubiyet Avrupa hedeflerine erken veda anlamına geliyor." (Cumhuriyet)

"KALP İSMAİL" SÖKÜLÜNCE 'BEYİN ASENSİO' DA DURDU"

Uğur Meleke: Nottingham Forest kötü yönetilen bir kulüp. Ama iyi bir futbol takımı. Nobran patron Marinakis, 26’ncı haftada dördüncü teknik direktöre imza attırarak 33 yıllık Premier Lig rekorunu kırdı.

Elbette utanç verici bir rekor bu. Ancak şunu da unutmamak lazım: Nottingham Forest, 600 milyon Euro’luk kaliteli bir ekip. Ve bu sezon Avrupa Ligi’nde yarışan en değerli takım. OPTA verilerine göre bu sezon Avrupa Ligi’ndeki 36 takım içinde en fazla gol beklentisi yaratan (17,6), kalesinde en düşük beklenti oluşan (5,3), en az şut çektiren (56) ve en çok net pozisyon üreten (28) takım Nottingham Forest.

Dün sekiz numara rolünde oynayan Elliott Anderson’ın sezon sonu 100 milyona hangi büyüğe gideceği tahmini yapılıyor her gün İngiliz gazetelerinde. Kaptan Gibbs-White’ın da 70 milyonluk Tottenham imzası son anda bozulmuştu birkaç ay önce. Böyle bir orta sahaya karşı oynamak çok kolay değil.

ASENSIO TOPLA İLK KEZ 13. DAKİKADA BULUŞTU

Böyle kaliteli bir orta sahayla karşılaşıyorsanız, siz de en doğru oyuncular ve en uygun dizilişle oluşturmalısınız merkezinizi. Hafta sonu derbide kurduğu karo orta saha modeli sebebiyle çok övdüğümüz Domenico Tedesco, maalesef dün sezonun en önemli maçında anlamsız bir deneme yaptı. Hem diziliş, hem de personel değişikliğiyle düşürdü takımının momentumunu. Kariyerinde toplam sadece 39 profesyonel maç olan, son bir aya kadar 150 bin nüfuslu Angers’den dışarı çıkmamış Sidiki Cherif’i koydu en uca. Trabzon maçının yıldızı İsmail’i kenarda oturttu, Asensio’yu sağa hapsetti ve tüm ayarları bozuldu temsilcimizin sahada.

Sağ çizgiye hapsolan Asensio dün ilk kez 13’üncü dakikada topa dokundu. Dakikalar 30’u gösterdiğinde topla sadece 5 kez buluşmuştu ve hepsi kendi sahasındaydı. ‘Kalp İsmail’ yerinden sökülünce, ‘Beyin Asensio’ da durdu dün maalesef. Tedesco 61’deki Talisca/İsmail değişikliğiyle doğru orta saha modeline döndü ancak skor çoktan 0-3 olmuş ve havlu atılmıştı artık. Bir Premier Lig takımına karşı orta sahayı kaybederseniz, maçı kaybedersiniz. Dünkü maçın da en kısa özeti bu maalesef. (Hürriyet)

"SEZONUN EN KÖTÜSÜ"

Serkan Akcan: Tedesco hocanın İsmail’i kenarda bekletip Kante ile Guendouzi’yi birlikte oynatması Fenerbahçe’nin orta sahayı kaybetmesine yol açtı. Perreira’nın Nottingham’ı sahanın her bölgesine yayılan baskılarıyla Fenerbahçe’nin oyun kurulumunu engelledi. Kante ile Guendouzi’nın sırtında sürekli Sangare ve Anderson varken tek bir an bile bu baskıyı kıramamak Fenerbahçe’yi kendi sahasına hapsetti. Bu akıl almaz bir duruma dönüşürken Kerem’in aldığı topları rekor hızda rakibe kaptırması farkın sadece tabelada değil sahada da açılmasına yol açtı. 67. dakikaya kadar Nottingham 28 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşken Fenerbahçe’de bu sayının sadece 4 olması gecenin en kötü istatistiklerinden biriydi. Fenerbahçe’yi Kadıköy’de herhangi bir maçta böyle bir istatistikte tutmak kolay değil. Ama hem santrfor yetersizliği hem merkez orta sahaların bol top kaybıyla oynaması Fenerbahçe’yi kötü gösteren detayların başında geliyordu.

DEFOLAR ORTAYA ÇIKTI

Nottingham Forrest maçı Fenerbahçe’nin bir çok defosunu ortaya çıkardı. Fenerbahçe’nin iki santrforunu birden gönderip santrfor transferini önemsememesinin nelere yol açabileceğini gördük. Tedesco ve futbolcuları rakip kaleye gitmekte çok zorlandı. Nottingham’ın etkili bire bir baskılarına cevap veremediler. Talisca’dan Kerem’e, Kante’den Cherif’e kadar herkes kötüydü. Maç kaybedilir, sorun değil ama böyle kötü bir futbolla yenilmek umut kırıcı bir etki yaratıyor. (Fanatik)

"SÜPER LİG’İN YILDIZLARI (!)"

Cem Dizdar: Haliyle bu 11 ile birlikte Trabzon’daki ‘savunarak kazanan’ formasyon tümden değişmiş oldu. Bence en önemlisi İsmail Yüksek’in yokluğuydu. O yokken, ilk devre boyunca iki şöhretli orta saha Guendouzi ile Kante’ye rağmen tempoyu yüksek tutan Forest sağdan soldan vızır vızır Fenerbahçe kalesine aktı! İlk golde temasa uğramadan 6 pas yapıp golü buldular. İkinci golleri kornerden, iki yüksek stoper üzerinden geldi. Peki ya bu ara Fenerbahçe neler yapıyordu? Bu düzende Asensio’yu sahada ‘kaybettikleri’ için, topu ön alana taşıyamayıp rakip kaleyi göremediler bile. Sağ taraftan memnun olmalı ki, ikinci devreye sol tarafı değiştirerek başladı Tedesco. Ancak çözüm bu da değilmiş. Üçüncü golü bu kez ‘Kante savunması’ üzerinden yediler.

YORULMADAN KAZANDILAR

Bu maçı da sonucu da elbette Vitor Pereira mucizesine bağlayacak değiliz. Bu; futbol derinliği, bilgi ve tekrar sayısına ‘küçük dokunuşlar’ın getirisidir. Maç bitiminde Notthingham takım olarak neredeyse yorulmadıysa bu, düzenli oynayarak, topa ivme kazandırma marifetiyle mümkün oldu. Elbette Tedesco sonucu da öncelleyerek başlangıç planı ve formasyonu konusunda bir özeleştiri yapacaktır. Öte yandan bir kez daha gördük ki, çoğu özel oyuncu için ‘Süper Lig’de ulaşılan istatistikler Avrupa’ya çıkınca ‘bir türlü ulaşılamaz’ oluyor. Bu maçın tek savunusu sanırım, ‘Fenerbahçe, Avrupa’yı değil ligde şampiyonluğu hedefliyor’ olur ki, ne yazık ki bu da doğru olmaz... (Fanatik)

"BU YENİLGİ TEDESCO'YA YAZAR"

Mert Aydın: Vitor Pereira, ilk kez Fenerbahçe’nin başında olmadığı bir maça çıkıyordu Kadıköy’de. Daha acayibi geçen sezon Manchester City kalesini paylaşan Ederson ve Ortega karşı karşıyaydı.

Tedesco ve yardımcıları için kolay değildi iş. Pereira’nın ilk resmi maçı olacaktı Forest’ın başında. Hangi maçı, neyi analiz edeceklerdi? Zaten oyunun başlamasıyla birlikte bu şaşkınlık Fenerbahçe’ye yansımış gibiydi.

Forest önde baskı uyguluyor, Fenerbahçe’nin pas opsiyonlarını azaltıyordu. Bu baskıyı aşmanın yolunu bulamıyorlardı. Bir kez topu kaptılar. Kontraya çıkacakken kaptırdılar. Sonunda top Fenerbahçe ağlarındaydı.

Skriniar’ın çıkışından sonra yerine giren Çağlar da takıma uyum sağladı hemen! Bir iki kez topa sahip olarak öne gitmeye çalıştı Fenerbahçe. Ama her seferinde top bir şekilde kendi kalesine geliyordu. Devrenin sonunda gelen golde de basit bir duran top numarasına kurban gittiler.

Tedesco’nun ikinci yarı yaptığı değişikliklerin de faydası olmadı. Açıkçası asıl sorun oyunculardan çok doğru oyunu bulamamaktı. Ha Cherif’in ikinci yarının başında bulduğu pozisyon gol olsa bir şeyler belki değişebilir miydi? Seyirci coşkusu, rakip şaşkınlığı derken belki.

Ama o ilk heyecanın ardından gelen golle birlikte Forest rahatladı. Pereira istediği oyuncu değişikliklerini korkmadan yapabildi.

Fenerbahçe belki de Tedesco geldiğinden bu yana en kötü maçını oynadı. Hem de Tedesco, kendi takımına bu kadar hakimken. Önce de söylediğim gibi bu yenilgi, hocaya yazar.

Ancak yine de kötü takımda çok kötüler vardı. Daha birkaç yıl önce Premier Lig’de yılın 11’ine seçilen Çağlar, futbol oynamayı unutmuş gibi. Semedo, Mert ve Talisca da ekstra kötüler arasındaydı.

Kısacası Tedesco ne maçın başında ne de ortasında rakibi çözemedi ve yenilgiyi hazırladı. Görünen o ki Fenerbahçe, bundan sonra lig ve kupaya ağırlık verecek. (Milliyet)