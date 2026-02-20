Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarının ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, geçen günlerde teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı ağırladı.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Nottingham maçı 3-0 kazandı. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin tur şansı zora girdi.
Samsunspor ise Üsküp deplasmanında ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 kazandı.
UEFA ülke puanı mücadelenin ardından güncellendi.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere – 112.352
2- İtalya – 97.017
3- İspanya – 91.109
4- Almanya – 88.188
5- Fransa – 80.212
6- Portekiz – 69.266
7- Hollanda – 66.595
8- Belçika – 61.450
9- TÜRKİYE – 49.875
10- Çekya – 47.625
11- Yunanistan – 46.512
12- Polonya – 45.125