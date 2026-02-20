Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarının ardından... UEFA ülke puanı güncellendi!

20.02.2026 09:43:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa arenasında sahaya çıktı. Oynanan karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, geçen günlerde teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı ağırladı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Nottingham maçı 3-0 kazandı. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin tur şansı zora girdi.

Samsunspor ise Üsküp deplasmanında ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 kazandı. 

UEFA ülke puanı mücadelenin ardından güncellendi. 

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 

1- İngiltere – 112.352

2- İtalya – 97.017

3- İspanya – 91.109

4- Almanya – 88.188

5- Fransa – 80.212

6- Portekiz – 69.266

7- Hollanda – 66.595

8- Belçika – 61.450

9- TÜRKİYE – 49.875

10- Çekya – 47.625

11- Yunanistan – 46.512

12- Polonya – 45.125

