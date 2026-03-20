Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nottingham Forest penaltılarla çeyrek finalde!

20.03.2026 12:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Nottingham Forest, Midtjylland'ı penaltılarda eledi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Midtjylland ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Nottingham Forest kazandı.

İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Nottingham Forest, 40. dakikada Nicolas Dominguez ile öne geçti. Ryan Yates, 52. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Midtjylland, 69. dakikada Erlic'in golüyle farkı 1'e indirdi ve toplam skorda eşitliği getirdi.

120 dakika sonunda toplam skorda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Nottingham Forest, 3 penaltının tamamından faydalandı. Midtjylland ise Cho Gue-Sung, Aral Şimşir ve Edward Chilufya ile kullandığı 3 penaltının tamamını kaçırdı.

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

İlgili Konular: #uefa avrupa ligi #nottingham forest #Midtjylland

İlgili Haberler

2 gollü Nottingham Forest galibiyeti yetmedi... Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti! UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 2-1 kazanmasına rağmen toplamda 4-2'lik skorla Avrupa'ya veda etti.
Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde 80'de yıkıldı! UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Nottingham Forest, sahasında Midtjylland'a 1-0 kaybetti.
Spor yazarları Nottingham Forest - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Turu kaybettiler ama ruhlarını kazandılar' UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa kupalarından elendi. Spor yazarları Nottingham Forest - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.