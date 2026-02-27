Spor yazarları Nottingham Forest - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Turu kaybettiler ama ruhlarını kazandılar'

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 3-0 rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen organizasyona veda etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

'KULÜBELER ARASINDA BÖYLE BİR FARK OLUNCA...'

Uğur Meleke: "3-5-2 oynayan, sağda Oğuz-Nene ile süper bir asimetri yakalayan Fenerbahçe ilk 45 dakikanın tamamını domine etti. Kerem bir, Cherif iki net pozisyon kaçırdılar. Eğer dün ilk yarıda sahada bırakın üst seviye bir santrforu, bu yaşlarında Dzeko olsa, Valencia olsa, tur biletini 45 dakikada koyabilirdi Fenerbahçe cebe belki de. Fenerbahçe 45’te 4 farkla gidebileceği soyunma odasına 1-0’la gidince, ikinci yarıda kadro darlığının bedelini ödedi maalesef. Vitor Pereira bir anda dört yıldızını birden soktu oyuna. İlk devrede ayakları birbirine dolanan takımının enerjisini tümüyle değiştirdi. Tedesco ise şaşkın Cherif’i oyundan alıp 2009’lu Alaettin’i sokabildi oyuna! Kulübeler arasında böyle bir fark olunca ikinci devreden farklı bir sonuç beklemek imkansızdı zaten." (Hürriyet)

'TURU KAYBETTİLER AMA RUHLARINI KAZANDILAR'

Gürcan Bilgiç: "Hepimiz mücadele eden, vazgeçmeyen Fenerbahçe istiyorduk, sahadaki çocuklar bunu bize verdiler. Kerem'in penaltısı iki farkı getirince Tedesco'nun "mucizeyi arayacağız" cümlesi geldi aklımıza. 60'ta Asensio hamlesi ile riskleri de üstlendiler. "Aman fark yemeyelim" maçından, "Hadi çocuklar yaparsınız" kısmına geçildi. Yine de şans anı Nottingham golünü getirdi. Çok sevindi İngilizler. Yunanlı Başkan, Portekizli Hoca da. Her Fenerbahçeli oyundan da, takımından gurur duydu. Turu kaybettiler ama ruhlarını kazandılar." (Sabah)

'İMKANSIZ DENİLEN TUR ARTIK UZAKTA DEĞİLDİ SANKİ'

Mert Aydın: "İlk yarıda rakibin ataklarını savuran Fenerbahçe, Oğuz’la başlayan atakta Cherif’in pasında Kerem ile öne geçti. Müthiş deplasman tribünü desteğiyle Kerem ve Cherif ile net pozisyonlar geldi. İkinci yarının başında hem de Forest, aslarını oyuna alırken kazanılan penaltı ve gol. İmkansız denilen tur artık uzakta değildi sanki. Ama hep o ilk yarının sonunda kaçanlar akıldaydı. Hudson Odoi’nin golü, 16 yaşındaki Alaettin’in oyuna girişi, başta Kerem ön bölgedeki Fenerbahçe ısrarı, Tarık’ın kurtarışları akılda kalanlardı. Ve Tedesco. Eleştirebileceğimiz çok kararı var. İlk maç mesela. Ama, “Ligdeki tüm hocalar ondan daha iyi”, “Bilgisayar hocası” gibi zekadan çok klişe kokan yorumları da hak etmiyor. Kadronun onun kadrosu olmadığının altını kalın kalın çizmek gerekiyor." (Milliyet)

'PENALTI GOLÜYLE UMUTLARIMIZ YEŞERSE DE...'

Mehmet Ayan: "Topu rakibe verme saçmalığına bulaşmadan, oyunundan taviz vermeyerek ve en önemlisi İstanbul’daki fizik kalite ezilmesini hiç yaşamadan gittik soyunma odasına... 48’de Kerem ile bulduğumuz penaltı golüyle umutlarımız yeşerse de panik yapmadan oyunu ele alan Forest, Odoi ile 68’de tura tutundu. Sonrası iki takım adına da maçın sağlıkla bitmesini beklemekle geçti. İstanbul’a göre çok daha iyi oynayan Fenerbahçe lige dönüyor. Sakatlıklardan ötürü, dün akşamki kadar olmasa bile, kadro zaafı birkaç hafta sarı lacivertlilerin kâbusu olmayı sürdürecek. Kasımpaşa sonrası kaybedilecek yarım puan bile şampiyonluk yarışında geri kalmalarına neden olacaktır." (Hürriyet)